Jonge helden geëerd met prestigieuze Kinderprijs

Eenentwintig jonge helden stonden woensdagmiddag in de Stadsschouwburg van Utrecht in de schijnwerpers omdat ze dit schooljaar het verschil hebben gemaakt. Van uitvinder Wail (12) en make-up artist Mats (12) tot de tegen racisme strijdende meisjes Sena (13) en Carla (12). Aan een van deze kinderen wordt de Kinderprijs uitgereikt.

Het zijn jongeren die vanwege hun acties, uitvinding, verhalen of sport zijn opgevallen. Zo ontwikkelde Wail een klein apparaatje waarmee je kunt meten of je wel anderhalve meter afstand houdt. Hij denkt groot en hoopt dat zijn uitvinding in productie wordt genomen.

Mats besloot een paar jaar geleden make-up te gaan dragen. Hij had even wat uit te leggen aan zijn schoolgenoten, maar al snel werd het door iedereen heel normaal gevonden. Nu wil hij uitdragen dat ook jongens moeten doen wat ze prettig vinden, zelfs als dat betekent dat ze make-up moeten dragen.

De meisjes Carla en Sena maakten uit eigen ervaring mee hoe het is om geconfronteerd te worden met racisme. Daarover hebben ze op hun school uitgebreid verteld en heel veel aandacht voor gevraagd. Ook zij zijn genomineerd voor de prijs.

Wat is de Kinderprijs?

De Kinderprijs is een initiatief van het Vfonds en de Kindercorrespondent. Het Vfonds vindt het belangrijk dat kinderen actief bezig zijn met het thema vrijheid, ze opkomen voor hun rechten en zorgen dat hun eigen omgeving een beetje mooier kleurt. De Kindercorrespondent versterkt de stem van de jeugd en laat zien dat kinderen en jongeren meer te vertellen hebben dan de meeste grote mensen denken. De Kinderprijs werd in 2019 voor het eerst uitgereikt.

De jury bestaat uit oud-generaal Cees de Veer met kleinkinderen Moon en Stijn, Klokhuis presentator en raadslid Habtamu de Hoop en Kinderprijs winnaar 2019 Sofie. De winnaar krijgt de Nationale Kinderprijs award en mag een toespraak houden tijdens een grote, landelijke bijeenkomst. Ook krijgt hij of zij duizend euro, te besteden aan het doel waar de winnaar zich voor inzet.