Nijpend tekort aan personeel in kinderopvang, vooral door coronatests

Meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties in Nederland heeft een tekort aan personeel, blijkt uit een peiling van brancheorganisatie Kinderopvang werkt.

De belangrijkste reden is dat medewerkers wachten op de afname of uitslag van een coronatest (79 procent). Daarbij heeft de helft van de kinderopvangorganisaties nog steeds moeilijk vervulbare vacatures. In de dagopvang ervaart 45 procent van de organisaties een personeelstekort en in de buitenschoolse opvang zelfs 52 procent.

Kinderopvangorganisaties verwachten dat het tekort in het laatste kwartaal van dit jaar verder oploopt. Ook de toenemende vraag naar kinderopvang speelt een rol, evenals het kortdurend ziekteverzuim. “De behoefte aan flexibele krachten neemt toe, maar deze zijn juist moeilijk te vinden. Medewerkers die solliciteren zoeken vastigheid en veel uren”, stelt Kinderopvang werkt.

ANP