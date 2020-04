Kinderen uit Gelderland in beweging tijdens coronaproof online Koningsspelen

Een dolle boel in Gelderland vanochtend tijdens de online Koningsspelen. Wel dertig Gelderse gemeenten deden mee en bedachten leuke opdrachten die kinderen tussen 9:00 en 12:00 uur uit konden voeren. Op social media barst het inmiddels van de leuke filmpjes en foto’s en wij laten u graag meegenieten!

De online Koningsspelen zijn een initiatief van de Gelderse Sport Federatie (GSF). Zij hielpen de gemeenten bij het bedenken van leuke opdrachten. “We zijn dagelijks bezig om heel Gelderland in beweging te krijgen. De scholen en sportclubs zijn gesloten en dit betekent dat kinderen dit jaar niet mee kunnen doen aan de Koningsspelen. Wij bedachten dit als oplossing”, zegt woordvoerder van GSF Paul Meima tegen Hart van Nederland.

Van alles te doen

Er was genoeg keus voor de kinderen. Ze konden zelf opdrachten uitvoeren, maar ook meedoen met online clinics, zoals dansen, zumba en boksen. Het Sport- en Beweegteam van de gemeente Renkum deed bijvoorbeeld erg zijn best om leuke spellen te verzinnen, waarbij de anderhalve meter in acht kon worden gehouden. Het team gaf onder andere een online demonstratie van frisbee golf, eierloop, het maken van een spinnenwebhindernisbaan en waterpong.

Onze stagiair Vincent heeft thuis een 🕷spinnenweb 🕸van wol gemaakt. Heb jij al geprobeerd een web te maken? #GOK #GelderseOnlineKoningsspelenhttps://t.co/HXSdh6XO32 — BSC Tanja Dijkstra (@BSCRenkum) April 24, 2020

“Ook in deze tijd moeten kinderen kunnen bewegen en daarom hebben wij simpele spellen bedacht die ze zowel alleen als met hun broertje/zusje, vader of moeder kunnen spelen,” laat een woordvoerster van het Sport- en Beweegteam weten aan Hart van Nederland.

Naast deze clinics gingen kinderen bijvoorbeeld aan de slag met stoepkrijt en werd er gehinkeld, touwtje gesprongen, zak gelopen en nog veel meer.

Vrolijk verkleed

Gelderse kinderen staken tijdens de Koningsspelen niet alleen veel energie in het sporten en bewegen zelf, ook voor het verzinnen van een leuke outfit deden zij hard hun best, zoals de elfjarige Kylian Beelen uit Harderwijk. Geheel in stijl heeft hij meegedaan met het hinkelen, waterschilderen, stoepkrijten en smoothies maken.

Ook Felien, Ties, Quinty, Amy en Robine uit Harderwijk deden vandaag mee. Vrolijk verkleed hebben ze gedanst, spelletjes gespeeld en mooie tekeningen gemaakt op de stoep.

De Koningsspelen begonnen vanochtend met een gezamenlijke warming-up die via verschillende kanalen werd uitgezonden door Omroep Gelderland en eindigden met een kookdemonstratie van de topsport kok van Papendal, Erik te Velthuis. Hij liet zien hoe je thuis een gezonde lunch kunt maken. Ervaringen werden op Social Media gedeeld met de hashtag #GoK.