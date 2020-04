Kinderen delen goodiebags, knuffels en knutselwerken uit in ziekenhuis Bergen op Zoom

Iedereen krijgt op zijn eigen manier te maken met het coronavirus. En iedereen wil helpen en steunen waar hij of zij kan. Zo ook de kinderen van de KinderAdviesRaad (KAR) van het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom.

Zij zochten een manier om de kinderen, al het verplegend personeel en de coronapatiënten in het ziekenhuis een hart onder de riem te steken, en hebben die gevonden! “We hebben goodiebags gevuld met iets leuks, iets lekkers en een kaartje van ons, om te laten weten dat wij aan de kinderen denken. En zodat ze zich toch kunnen vermaken, ondanks de aangepaste regels in het ziekenhuis met beperkingen op het bezoek”, aldus voorzitter van de KinderAdviesRaad Lise de Groen tegen Hart van Nederland.

Goodiebags uitdelen

Na weken van voorbereiding is het vandaag dan eindelijk zo ver, Lise en nog een ander lid van de KAR, Pieter Knipscheer, gaan goodiebags gevuld met cadeautjes, knuffels, chocola, tekeningen en knutselwerken uitdelen aan de kinderen, coronapatiënten en het verplegend personeel in het Bravis Ziekenhuis uitdelen. De tekeningen en knutselwerken zijn gemaakt in samenwerking met leerlingen van een aantal basisscholen in de regio.

Uiteraard doen ze dit allemaal op gepaste wijze en afstand en overhandigen ze alles aan het verplegend personeel van de verschillende afdelingen, die het weer zullen overbrengen aan de kinderen en coronapatiënten.

KinderAdviesRaad

De KinderAdviesRaad is door het Bravis Ziekenhuis in het leven geroepen om kinderen die op verschillende manieren veelvuldig te maken krijgen met het ziekenhuis, een stem te geven en hun ideeen te horen. De raad bestaat uit 13 kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. Pieter heeft bijvoorbeeld een broertje met het Syndroom van Down en daardoor kwam hij vaak met zijn familie in het ziekenhuis. Hij is vanaf het ontstaan van de KinderAdviesRaad al lid.

Lise: “Helaas kan niet de gehele KAR aanwezig zijn bij de actie, omdat dat in de huidige situatie gewoon niet gaat. Wel zullen zij via Skype voor ons klaarzitten, zodat ze er toch een beetje bij zijn.”

De actie kan op veel mooie reacties rekenen van de patiënten en het verplegend personeel in het Bravis Ziekenhuis.