Kind krijgt scherven in gezicht na explosie in Den Haag, 16 woningen ontruimd

Bij een explosie in een schuur aan de Gouverneurlaan in Den Haag is vanochtend een jongen gewond geraakt. Door de knal kreeg hij glasscherven in zijn gezicht. Een meisje is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

De schade is groot, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden. “Het schuurtje is compleet verwoest en er is heel veel schade aan de achterzijde van de woningen.” Twee kinderen die op de eerste verdieping in hun woning waren moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Een jongen kreeg door de explosie scherven van de ruit in zijn gezicht. “Dat zegt wel iets over de impact,” aldus de woordvoerder.

Zestien woningen ontruimd

Uit voorzorg zijn zestien woningen ontruimd. Bewoners die aanwezig waren worden tijdelijk in een bus opgevangen. Verwacht wordt dat ze in de loop van de ochtend weer terug naar huis kunnen, mits de situatie veilig genoeg is.

De brandweer heeft het sterke vermoeden dat een gasfles de oorzaak van de explosie is. De politie ziet aanleiding om te onderzoeken wat zich hier precies heeft afgespeeld en is ook op de plek aanwezig, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio.

Beeld: Regio15.nl