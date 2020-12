Slechts 79 kilo opgehaald bij eerste inzameling vuurwerk in Rotterdam

Bij de eerste dag dat vuurwerk kon worden ingezameld in Rotterdam is slechts 79 kilo opgehaald, waarvan 24 kilo noodseinmiddelen zoals fakkels en vuurpotten. “Het kwam op deze eerste dag een beetje langzaam op gang, maar we verwachten de komende dagen dat er meer wordt opgehaald,” aldus een woordvoerder van de gemeente.

In meerdere steden wordt het deze weken mogelijk om vuurwerk in te leveren. In de Noord-Hollandse stad Alkmaar werd in totaal 250 kilo opgehaald. Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Arnhem volgen de komende dagen.

Boete

Al het vuurwerk is dit jaar in verband met de coronamaatregelen verboden. Dan gaat het om zwaar illegaal vuurwerk als cobra’s, maar ook rotjes en siervuurwerk. Tot 25 kilo kan het deze dagen in Rotterdam bij Diergaarde Blijdorp worden ingeleverd zonder dat er een boete wordt uitgedeeld. “We wisten van tevoren niet wat het ging opleveren,” vertelt de woordvoerder, die positief terugkijkt op de dag. “Elke kilo is er eentje.”

Explosiegevaar

De ophaalactie heeft twee belangrijke doelen. Aan de ene kant zal er minder overlast zijn tijdens een naar verwachting moeilijke jaarwisseling voor politie en handhavers. Daarnaast moet het ook onveilige situaties in het komende jaar voorkomen, doordat mensen het vuurwerk dat ze voor deze jaarwisseling hebben gekocht mogelijk thuis opslaan tot 31 december 2021.