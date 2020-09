Ruim 3,5 miljoen kijkers zien coronapersconferentie van Rutte en De Jonge

De recentste coronapersconferentie van premier Rutte en minister De Jonge trok vrijdagavond meer kijkers dan de vorige persconferentie die het duo gaf. 3,6 miljoen mensen lieten zich live bijpraten over de nieuwe maatregelen.

Veel minder kijkers dan eerder Dat zijn er iets meer dan bij de vorige persconferentie, toen ruim 3,5 miljoen mensen keken. In het begin van de lockdown in Nederland, in maart en april, keken wekelijks ongeveer 7 miljoen mensen naar de persconferenties over het coronavirus.

Tijdens de persconferentie van vrijdagavond werd aangekondigd dat er nieuwe maatregelen worden ingezet om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De meeste van die maatregelen gaan voor nu gelden in zes regio’s waar het virus het hardst bezig is aan een opmars. Zo mag horeca in die regio’s vanaf twaalf uur ‘s avonds geen nieuwe mensen meer toelaten. Om één uur moeten de tenten sluiten.

ANP