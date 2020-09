Kijk live mee naar de wekelijkse persconferentie van premier Rutte

Na afloop van de ministerraad geeft premier Mark Rutte een persconferentie. Daarin zal het onder meer gaan over de aanpak van de coronacrisis en zal hij nader ingaan op de nieuwe preventiemaatregelen die al gelekt zijn.

Bekijk de persconferentie hier live vanaf +- 15.00 uur.

Vrijdagavond geven premier Rutte en minister De Jonge een speciaal ingelaste persconferentie. Dit nadat het aantal coronabesmettingen, in vooral de Randstad, fors is toegenomen.

Gisteren wist het RIVM te melden dat voor de derde dag op rij er een dagrecord aantal besmettingen werd geconstateerd. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 1756 bevestigde besmettingen gemeld. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de uitbraak in februari. Het oude record heeft slechts één dag standgehouden. Op woensdag meldde het coronadashboard van de overheid 1546 nieuwe besmettingen, en dat was een aanscherping van het record van dinsdag, toen 1387 gevallen binnenkwamen.

Horeca in zes regio’s moet deuren eerder sluiten

De maatregelen om het stijgende aantal besmettingen terug te dringen zijn al grotendeels uitgelekt. Zo mag er in de horeca vanaf 00.00 uur niemand meer naar binnen en moeten gelegenheden om 01.00 uur sluiten. Daarnaast mag een groep nog ‘slechts’ uit maximaal 50 mensen bestaan.

Op de persconferentie van 19.00 uur zal in detail worden ingegaan op de aanscherping van de maatregelen. Die gaan gelden in de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. De strengere coronamaatregelen voor zes regio’s waar het virus de laatste tijd oplaait, gaan zondag om 18.00 uur in.

Op de maximale groepsgrootte die zal worden afgekondigd, worden enkele uitzonderingen gemaakt. Daarbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld begrafenissen.

De strengere coronamaatregelen voor zes regio's waar het virus de laatste tijd oplaait, gaan zondag om 18.00 uur in.