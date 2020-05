Premier Mark Rutte geeft vrijdag om 14.15 uur zijn wekelijkse persconferentie in Nieuwspoort in Den Haag. Het is het moment waarop de pers vragen kan stellen over het huidige corona-beleid. Kijk hier vanaf 14.15 uur live mee naar hoe de premier door de pers aan de tand wordt gevoeld.

