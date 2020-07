Waarschuwing voor katteneigenaren: kiepraam open laten staan levensgevaarlijk

Dit wil je niet zien als je rustig over straat loopt. Een katje dat urenlang vastzit in een geopend kiepraam en geen kant op kan. Het gebeurde deze week in Emmen, maar het incident staat niet op zich. De Dierenbescherming waarschuwt daarom katteneigenaren: zorg voor raambeveiliging.

De Drentse dierenambulance ging woensdag op de melding van het vasthangende katje af. Het beestje zat vast op de bovenverdieping, terwijl er niemand thuis was. Vanwege de smal toelopende hoek in de opening van het kiepraam, kon de kat geen kant op.

Vanwege de hoogte van het raam stonden vrijwilligers van de dierenambulance zelf ook machteloos. Daarom werd de hulp van de brandweer ingeschakeld. Die bevrijdde het arme beest uit zijn benarde positie.

Achterpootjes verlamd

De kat kwam er niet ongeschonden uit. “Hij was zeer beweeglijk, maar had geen kracht meer in zijn achterpootjes”, aldus de Dierenbescherming, die stelt dat het katje waarschijnlijk wel geluk heeft gehad.

Bij een controle door de dierenarts werd duidelijk dat het beestje in ieder geval niets gebroken had. Waarschijnlijk zat de bloedtoevoer naar zijn poten knel of heeft de kat een flinke kneuzing opgelopen. Na een nacht tot rust komen, kwam er al meer beweging in één van de achterpootjes.

Oproep: beveilig je kiepraam

Volgens de Dierenbescherming was de eigenaar van de kat vreselijk geschrokken van het incident. Hij heeft direct het kiepraam beveiligd en het katje is inmiddels weer thuis.

De Dierenbescherming doet een dringende oproep aan katteneigenaren. “Helaas komen we af en toe ook katten tegen waarbij het slecht afloopt. We willen daarom iedereen gelijk weer waarschuwen: heb je een kiepraam open staan? Zorg voor raambeveiliging, zoals een rooster.” Ook een handdoek tussen het kiepraam kan al iets helpen.