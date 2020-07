Koninklijke Horeca Nederland en uitbaters hopen op versoepeling coronamaatregelen

Vandaag dient de rechtszaak die onder andere Koninklijke Horeca Nederland (KHN) startte voor versoepeling van de coronamaatregelen. De horecabranche wil vooral de anderhalve meter regel versoepeld zien worden in cafés en restaurants.

“We pleiten niet voor volle cafés, maar gewoon voor wat meer personen aan een tafel binnen en buiten”, aldus voorzitter Robèr Willemsen van KHN. Ondanks er nu in een week tijd bijna duizend besmettingen zijn bijgekomen, verwacht hij niet dat het nadelig voor de horeca uitpakt. “We willen weer met negen personen aan een tafel kunnen zitten. In een personenbusje mag dit namelijk ook gewoon.”

Met het kort geding wil KHN de anderhalve meter in de horeca niet meer laten gelden voor groepen tot en met 9 personen. Daarnaast wil de horecabranche meer duidelijkheid over eventuele versoepelingen in de nabije toekomst.

Andere regels

In een auto of busje mogen mensen die uit een ander huishouden komen naast elkaar zitten. Zonder dat de anderhalve meter maatregel hier telt. Wel wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen, maar men hoeft zich hier niet aan te houden. Horecaondernemers zijn niet tevreden dat er andere regels bij hen tellen.

KHN stelde eerder in een statement op hun website dat de huidige maatregelen haaks staan op de versoepelingen die in andere branches worden doorgevoerd. “Zoals bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, personenvervoer, de sport en het onderwijs. Vanuit het kabinet is op geen enkele wijze deugdelijk onderbouwd waarom de voor de horeca geldende maatregelen niet op één lijn getrokken kunnen worden met de overige geldende maatregelen”, schreef KHN hierover.

De horeca heeft volgens voorzitter Willemsen door de coronamaatregelen veel moeten inleveren. De anderhalve meter maatregel zorgt voor minder klandizie, waardoor bij veel horeca-ondernemingen het water tot aan de lippen staat.

Anderhalve meter lastig te handhaven

Dat de anderhalve meter in de praktijk lastig blijft te handhaven, merkt bedrijfsleider Stef Verrips van Bistro Tante Pietje in Den Bosch maar al te goed. “Als je met zijn vieren uiteten gaat, mag je wel in de taxi met elkaar. Maar zodra je uitstapt mag je niet samen niet aan een tafel.” Toch gebeurt dit in de praktijk regelmatig, omdat horecaondernemingen het door de vingers zien.

Ook klanten vinden de anderhalve meter regel vervelend, stelt Verrips. Gasten willen de schermen eruit halen of stoelen op kop zetten. Op dat moment moeten wij dan toch ingrijpen.” Verrips hoopt daarom op een versoepeling binnen de horeca. “We zijn met de horeca de gastheer van de Nederlandse samenleving. Zodra er een borrel in zit bij gasten, dan ga je handhaven omdat mensen lak hebben aan de anderhalve meter.”