Kersverse ouders nemen hun pasgeboren baby mee als pakketje op scooter

Rotterdamse agenten keken maandag vreemd op bij het aanhouden van een stel op een scooter. De kersverse vader en moeder namen de quote ‘baby on board’ wel erg letterlijk en besloten hun pasgeboren kind mee te nemen tijdens hun rit.

Politieagenten vertrouwden het al niet toen ze hen vanuit tegengestelde richting voorbij zagen rijden op de Laan van Zuid. ”De vrouw droeg op haar linkerarm een pakketje, gewikkeld in een dekentje. Dit vonden we vreemd omdat het net leek of de vrouw een baby op haar arm had. Nadat de bestuurder stopte voor ons stopteken, zagen wij tot onze verbazing dat het inderdaad om een baby ging, van nog geen maand oud”, meldt de politie op Facebook.

Onderweg naar afspraak

De ouders van de baby gaven aan dat zij onderweg waren naar een afspraak bij het consultatiebureau. Naast een goed gesprek over veiligheid en kwetsbaarheid van baby’s en een bekeuring heeft de politie ook een zorgmelding gedaan. Deze wordt behandeld bij Veilig Thuis.