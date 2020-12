Kerstman rijdt in versierde bus door Arnhem om kinderen van minima een cadeautje te brengen

De kerstman rijdt vandaag in een bont versierde bus rond in Arnhem om cadeaus uit te delen aan minima. Zo’n 300 kinderen die anders geen kerst vieren, krijgen een presentje.

“Je moet denken aan een soort Coca-Cola bus”, zo vertelt Fred van de organisatie. “In Arnhem hebben we een tweetal AZC’s, daar gaan we naartoe. Kinderen daar hebben het nodige meegemaakt, kerst is vaak behelpen. Dan rijden we door wijken. We hebben de wijkteams gevraagd of ze kinderen willen aandragen die het lastiger hebben.”

Armoede bestrijden

De kinderen zijn dolenthousiast en kunnen niet wachten om hun cadeaus uit te pakken. “Ik wil weten wat erin zit!,” roept een meisje met een groot pak in haar hand. De kerstman heeft 300 cadeaus bij zich. “We zitten in coronatijd, dus het uitdelen is wat lastiger. Maar we doen het allemaal coronaproof!”

Ze rijden de hele dag in een bus die normaal wordt gebruikt bij Ome Joop’s Tour. Daar krijgen kinderen uit minimagezinnen een fietsvakantie, omdat ze anders niets kunnen doen. Door corona werd de afgelopen editie afgelast. De kerstman zelf is aan het eind van de dag heel tevreden: “We vergeten vaak waar het om draait: aandacht, liefde geven aan elkaar en zorgen dat de armoede wordt bestreden!”