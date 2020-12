Ruime meerderheid van Nederland viert de kerstdagen dit jaar zonder opa en oma

Een ruime meerderheid van de Nederlanders nodigt opa en oma dit jaar niet uit voor het kerstdiner. Hiermee houden zij zich aan de oproep van het Nationaal Ouderenfonds om tijdens de feestdagen niet op bezoek te gaan bij opa en oma of om hen uit te nodigen voor de feestdagen. Dat blijkt uit het representatief onderzoek onder ruim 3000 leden van het Hart van Nederland-panel.

Ruim de helft (55 procent) gaat dit jaar niet naar opa en oma toe. Onder vrouwen is het aantal zelfs nog hoger, onder hen zegt 58 procent de uitnodiging voor opa en oma dit jaar niet te versturen. Er is ook een groep mensen (35 procent) die zegt zich niets aan te trekken van de oproep van de ouderenbond en ‘gewoon en gezellig’ langs te gaan bij hun bejaarde ouders. 10 procent van de deelnemers had nog geen idee of opa en oma welkom zijn tijden de kerstdagen.

Opa en oma toch even zien

Ondanks dat mensen deze periode afstand moeten houden van elkaar, proberen we elkaar toch te zien. Zo gaat 36 procent van de deelnemers, op gepaste afstand, toch op bezoek bij ouderen in hun familie. Een derde van de mensen (35 procent) belt of appt wat vaker met opa en/of oma.

Slechts 2 procent van de mensen neemt de moeite om een kaartje te sturen. 19 procent van de deelnemers valt zelf in de groep ‘ouderen’ of heeft geen opa en oma meer. Een klein deel van de deelnemers is ook mantelzorger voor hun oudere vader/moeder en/of grootouders. Zij geven aan dat ze met de kerstdagen ook langsgaan omdat ‘zij ook dan gewoon hulp nodig hebben’.

