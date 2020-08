Honderd kermisexploitanten voeren actie bij stadhuis Nijmegen: 'Wij willen Bruls spreken!'

Een groep van zo’n honderd kermisexploitanten is dinsdagochtend met hun attracties naar het stadhuis van Nijmegen gekomen. Ze voeren er actie tegen het afblazen van kermissen in het land. Een groot deel van de kermishouders verzamelde eerder op de ochtend op de parkeerplaats van het Gelredome in Arnhem. Daarna vertrokken ze in een stoet naar Nijmegen.

“Ze zijn nu gewoon aan het pingpongen, de ene kermis mag wel doorgaan en de andere niet”, zegt kermisexploitant Frans Stuy. “Er zijn zat kermissen die nu helemaal coronaproof worden georganiseerd en waarbij het allemaal goed gaat. En toch worden er allerlei kermissen afgelast.”

Gesprek met Bruls

De kermishouders zijn in Nijmegen, omdat ze een gesprek willen met Hubert Bruls, die de voorzitter is van het Veiligheidsberaad en ook burgemeester van Nijmegen. “We zijn als kermisexploitanten overgeleverd aan de verschillende Veiligheidsregio’s, de een besluit een kermis wel te laten doorgaan en de ander niet.”

De nood zit hoog bij de kermishouders, vertelt Stuy. “Je wilt niet weten hoeveel mensen thuiszitten. Je doet ze er pijn mee. Ze verdienen nu helemaal niets. Hele gezinnen gaan op deze manier naar de kloten.”

Protesten

Afgelopen donderdag kwamen kermisexploitanten in actie in Tilburg. Ze protesteerden tegen het besluit van de veiligheidsregio om alle kermissen in Midden- en West-Brabant af te blazen tot 1 november. De veiligheidsregio had dat besluit genomen vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen.

Voorzitter van de veiligheidsregio Theo Weterings liet na de actie weten dat het verbod tot 1 november ‘niet al te letterlijk’ moest worden genomen. Bij een forse afname van het aantal besmettingen, wordt mogelijk opnieuw gekeken of kermissen alsnog kunnen doorgaan.