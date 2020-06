Ophef rond feest in kerk Gelderse Lievelde, pastoor verklaart gebouw 'onheilig'

De jaarlijkse kermis in Lievelde is altijd iets waar het Gelderse dorp naar uitkijkt. Maar dit jaar kon het feest niet doorgaan. De reden mag bekend zijn. De organisatie had echter wel zin in een feestje en zette en digitale editie op. Een deel daarvan speelde zich af in de lokale kerk. En… dat viel niet in goede aarde bij de pastoor. Gevolg? De kerk is nu niet langer heilig.

En dat wil zeggen dat er niet langer vieringen in kunnen worden gehouden. Sterker nog: de deur zit op slot en de pastoor heeft zelfs de hosties weggehaald. Een klap voor het dorp dat nog geen 2000 inwoners telt. Het is er dan ook het gesprek van de dag.

Strenge reactie van kerk

Frans en Cintha zijn inwoners van Lievelde. Ook zij hebben het er heel de dag over. Ze gaan regelmatig naar de kerk voor een viering. En dat kan nu dus niet meer. Frans tegen Hart van Nederland: “Vooral Cintha heeft het er moeilijk mee. Maar de hele gemeenschap is ontdaan.” Hij was gisteren even in het lokale café op bezoek. “Het ging nergens anders over! Het hele dorp praat over deze gebeurtenis.”

Maar wat gebeurde er dan precies? Naast dus diverse andere kermisfestiviteiten in het dorp, waren er in de kerk ook een aantal evenementen. Een dj en een band traden op. De apparatuur stond opgesteld op het zogeheten priesterkoor. En precies dat is de pastoor en het Aartsbisdom het verkeerde keelgat ingeschoten. Ook omdat er bier bij werd gedronken. Tot overmaat van ramp draaide de dj ook nog het nummer ‘God is a dj’ van Faithless. Uiteraard als knipoog naar de locatie, maar wederom ongepast volgens de pastoor.

Frans en Cintha vinden dat de pastoor en daarmee het Aartsbisdom wel erg streng reageren. Het feest was met de beste bedoelingen opgezet, om de inwoners toch nog een soort kermis te geven in deze tijd. Overigens is van het gehele feest een live-stream verschenen op YouTube.

Bekijk de stream hieronder. Tekst gaat verder na de video:

Geen toestemming, nu boeteritus

Had dit anders kunnen verlopen? Waarschijnlijk wel, maar dan had er gewoonweg geen feest in de kerk geweest. Het Aartsbisdom Utrecht laat aan Hart van Nederland weten dat er vooraf door de locatieraad (het lokale bestuur van de kerk, zeg maar) geen toestemming is gevraagd voor het feest. “Die toestemming zou zeker niet verleend zijn” aldus woordvoerder Roland Enthoven.

Maar hoe nu verder? Enthoven: “de kerk is nu ontheiligd, die situatie is te herstellen door het houden van een speciale viering onder de naam ‘boeteritus’. Hierna kan de kerk weer gebruikt worden waarvoor zij bestemd is: het vieren van de liturgie.”

Foto en video: Kermis Lievelde