Keldermania nog niet losgebarsten in Barneveld: 'Dat is toch een wielrenner?'

Wanneer een Nederlander een grote kans maakt op de eindwinst in de Giro d’Italia zou het hele thuisdorp in de ban moeten zijn van de roze trui. Dus nu Wilco Kelderman de leiderstrui draagt in de wielerronde, leeft heel Barneveld mee, toch? Nou, dat valt vies tegen.

De Keldermankoorts lijkt nog steeds niet te zijn uitgebroken in de Gelderse plaats. Barneveld blijft opvallend nuchter, sterker nog: veel bewoners weten niet eens wie Wilco Kelderman is. “Er begint een vaag belletje te rinkelen”, zegt een inwoner. Een ander vraagt voor de zekerheid: “Dat is toch een wielrenner?”

Het kippendorp kleurt dus nog niet echt roze. “Dat zal Barneveld nooit doen, Barneveld kleurt vooral zwart”, lacht een bewoonster. Zelf volgt ze de verrichtingen van haar plaatsgenoot wel. “Hij zal het zwaar krijgen in de tijdrit, en in de bergetappe, maar hij is nu zo dichtbij. Ik geloof er echt in.”

Roze taarten

Bakker Jaap van der Veer is een van de weinige lokale ondernemers die inspringt op het succes van zijn plaatsgenoot. Hij heeft voor de gelegenheid zelfs roze taarten gebakken, met de afbeelding van wielerheld of een fiets erop. “Ik heb gisteren gekeken naar de bergetappe, dat was fantastisch. Ik zat echt op het puntje van mijn stoel. Zo van: gaat ‘ie het nog halen?”

Ook in de plaatselijke fietsenwinkel gaat de Giro niet ongemerkt voorbij. De tv staat er iedere middag aan en eigenaar Roy Barten heeft zelfs prominent een tenue van Kelderman in zijn zaak. “Dit is onze grote trots. Het tijdritpak van Wilco, wat we een jaartje geleden van zijn vader hebben gehad. Het is echt gedragen, en z’n handtekening staat er zelfs op.”

Spannend slotweekend

Kelderman krijgt in Italië nog twee lastige etappes voor zijn kiezen. Morgen is er een zware bergrit en zondag eindigt de ronde met een tijdrit van 16 kilometer. De Barnevelder verdedigt een voorsprong van 12 seconden tegen eigen ploeggenoot Jai Hindley, de grootste concurrent lijkt Tao Geoghegan Hart op 15 tellen. Als hij de komende dagen minder dan die handvol seconden verliest, wordt hij na Tom Dumoulin in 2017 de tweede Nederlander die de roze trui mee naar huis mag nemen.

Wethouder sport Didi Dorrestijn sluit bij een eventuele eindwinst een huldiging zeker niet uit. “Als het zo mag zijn, als ‘ie echt met de roze trui naar Nederland komt, dan gaan we zeker iets doen. We leven helemaal mee met Wilco vandaag. Aan de buitenkant zie je het niet altijd, maar in ons hart wel.”