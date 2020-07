Keith Bakker gaat 'all the way' in Pieter Baan Centrum

Voormalig verslavingsgoeroe Keith Bakker zegt volledig te zullen meewerken aan het onderzoek van psychologen en psychiaters in het Pieter Baan Centrum, waar hij later dit jaar wordt opgenomen. Dit liet zijn advocaat woensdag weten aan de rechtbank in Amsterdam.

Bakker wordt verdacht van seksueel misbruik met een minderjarige. Hij zit sinds oktober vast. Volgens justitie heeft Bakker een toen 16-jarige meisje van het voorjaar 2016 tot augustus 2018 misbruikt in Hilversum, Amsterdam, Londen en Saint-Tropez. Bakker ontkent dit en zegt dat hij een relatie met haar had.

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak van Bakker werd in mei uitgesteld omdat er meer psychiatrisch onderzoek nodig was. Justitie wil weten of Bakker wel of niet een stoornis heeft. In mei reageerde hij nog zwaar teleurgesteld op het besluit van de rechtbank om hem gedwongen op te laten nemen in het Pieter Baan Centrum, maar inmiddels is hij volgens zijn raadsman bereid volledig mee te werken. Zijn advocaat zei woensdag: “Bakker zegt: ‘Ik ga laten zien wie ik ben. Ik ga all the way. Het OM wil zien wie ik ben, dat ga ik laten zien’.”

Recidiverisico

Bakker heeft volgens zijn advocaat al meerdere behandelingen achter de rug, bij hulpverleners in Engeland, Singapore en Bali. Zijn advocaat vroeg de rechtbank toestemming om die medische informatie op te vragen en te verstrekken aan de onderzoekers van het Pieter Baan Centrum. Die rechtbank stemde daarin toe. Uit deze informatie zou moeten blijken dat het recidiverisico klein is. “Hij is er zelf van overtuigd dat hij niet opnieuw in deze situatie komt”, zei zijn advocaat.

De rechtbank gaf ook toestemming voor het opnieuw horen van de vrouw die aangifte deed en haar ouders bij de rechter-commissaris. De volgende zitting is op 8 oktober, maar de zaak zal ook dan nog niet inhoudelijk behandeld worden.

