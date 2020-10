Kaya (15) al twee dagen vermist uit Hazerswoude-Rijndijk

De 15-jarige Kaya Boere uit het Zuid-Hollandse Hazerswoude-Rijndijk wordt sinds donderdag vermist. Het meisje is die dag rond 22:20 uur weggelopen, zo meldt de politie.

Kaya heeft geen telefoon, geld of ov-chipkaart bij zich. Ze zou alleen een tas met kleding bij zich hebben. Volgens de politie verbleef de tiener tot september van dit jaar in Hillegom. Mogelijk is het meisje samen met haar eveneens minderjarige vriend.

Mensen die meer weten over haar vermissing wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0800-6070.