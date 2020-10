Nick is overlast zat en vangt buurtkatten: 'Ik word met de dood bedreigd'

Na op één dag zeventien kattendrollen uit zijn tuin gehaald te hebben, was de maat voor Nick uit Arnhem vol. In een brief, gericht aan alle katteneigenaren uit de buurt, schrijft hij vallen te plaatsen in zijn tuin en gevangen katten “elders” uit te zetten. Buurtbewoners reageren geschokt.

“Ik had regelmatig last van de vieze penetrante lucht van urine en stront van andermans katten in mijn tuin”, vertelt Nick, die verder anoniem wil blijven. “Daar was ik wel klaar mee.” De keuze om een brief met rigoureuze maatregelen te sturen, ging niet over één nacht ijs. “Ik heb eerst met een aantal katteneigenaren gesproken over de overlast”, legt Nick uit.

Lees ook: Woede om doodschieten 150 koninkpaarden Oostvaardersplassen: ‘Het is een drama’

Oplossingen

“Ik heb eens geteld hoeveel kattendrollen het zijn. Op een goede dag heb ik er zeventien”, vertelt de Arnhemmer. “Ik schep ze allemaal uit mijn tuin in een zakje, vervolgens moet ik ook nog eens betalen voor het deponeren van dat zakje.”

Omdat Nick last heeft van ratten, heeft hij vallen in zijn tuin geplaatst. “Daar loopt ook wel eens een kat in”, legt Nick uit. In de brief die Nick door de wijk heeft verspreid schrijft hij dat het hem “vrij staat om ‘wilde dieren’ te vangen en ze elders uit te zetten.” Echter is dit volgens de Nederlandse wetgeving verboden, blijkt uit een vergelijkbare zaak.

Lees ook: Noodlijdend circus Barani overladen met hulp, maar krijgt opnieuw een klap te verwerken

Kat Sok

Kat Sok van Moira Verplak wordt sinds negen dagen vermist. Van een buurtbewoner krijgt ze de alarmerende brief van Nick doorgestuurd. Bang dat Sok in Nick’s val is gelopen, belt Moira hem op. “Ik heb hem gevraagd of hij mijn kat heeft gepakt”, vertelt ze. “Hij zegt van niet. Ik heb in dat telefoongesprek nog geprobeerd hem op andere gedachten te brengen. Er zijn zoveel oplossingen om katten uit je tuin te weren.”

Toch houdt Nick voet bij stuk. “Het is de omgekeerde wereld”, verklaart Nick. “Ik moet van alles doen in mijn eigen tuin om die overlast te voorkomen, dat hoort toch niet zo? Als honden los lopen en op straat poepen is de wereld te klein, maar katten doen dat altijd.”

Lees ook: Honderden katten per jaar doodgeschoten: ‘Beleid is uitnodigend voor kattenhaters’

‘Met de dood bedreigd’

Nick wil niet kwijt of hij al katten in zijn rattenval heeft gevangen. “Ik word met de dood bedreigd, dus dat zeg ik niet”, laat Nick weten. “Maar ik mishandel de katten niet, ik ben geen dierenbeul. Het zijn gewoon diervriendelijke vallen.”

Het feit dat Nick de diertjes ver weg wil uitzetten, baart de buurt zorgen. Niet elke kat kan vervolgens zijn weg weer terug naar huis vinden. “Hij wilt een statement maken”, legt Moira uit. “Maar daar hoef je geen kat voor te ontvoeren. Er zijn hier heel veel katten in de buurt, dus iedereen is bezorgd.”

Foto: Moira Verplak