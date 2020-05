Kat opgehangen aan brug in Diemen: 'Dierenkwelling'

In Diemen is vandaag een kat gevonden die aan de Venserbrug hing. De politie noemt het ‘dierenkwelling’ en is op zoek naar getuigen.

Agenten kregen vrijdagochtend een melding dat een zwart-witte kat aan de brug zou hangen. De kat hing aan een touw onder de brug, ter hoogte van een fietspad. Het dier heeft de ophanging niet overleefd.

Onderzoek

Het touwtje waaraan de kat hing wordt onderzocht door de Forensische Opsporing en de politie gaat camerabeelden in de omgeving bekijken. Ook zal er mogelijk sectie op de kat worden verricht. Dat wordt bepaald door Team Milieu van de politie, dat de kat in beslag heeft genomen.

De politie roept mensen die iets verdachts hebben gezien of meer weten over deze zaak contact op te nemen via 0900-8844.

Foto: Politie Diemen Ouder-Amstel