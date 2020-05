Nederlandse kastelen in de problemen, ook als er weer bezoek mag komen

Kastelen en buitenplaatsen in Nederland hebben het zwaar. Deze week stuurden eigenaren een brandbrief naar de minister. Veel locaties zitten in zware financiële problemen. En zelfs als ze straks weer open mogen, zien ze geen mogelijkheden in de anderhalvemeter-economie.

“Met zijn tweeën hebben we al problemen om hier doorheen te komen. Laat staan met een groep van twintig man.” Rimmert Sluiter, de directeur van kasteel Sypesteyn in Loosdrecht, moet bukken als hij door de gangen loopt. “Boven is zo’n zelfde situatie. Ook daar kun je niet met veel mensen tegelijk door. Het is kruip door, sluip door.”

Geen rondleidingen

Op kasteel Sypesteyn in Loosdrecht geven ze normaal gesproken meerdere rondleidingen per dag. Nu ligt alles stil, maar de onderhoudskosten lopen wel gewoon door. En daarmee komt het, net zoals veel andere ‘publiekstoegankelijke museale huizen’ in de problemen.

Bestuurder Sandra van Rijkom vertelt: “We hebben 71 van dit soort prachtige plaatsen in Nederland. Het gaat niet met allemaal even slecht. Maar als ik kijk naar kasteel Sypesteyn, dan staat het water ons echt aan de lippen.”

Anderhalve meter

De roep om hulp is niet alleen om de kosten te kunnen voldoen, maar ook om aanpassingen te doen om 1,5 meter afstand te kunnen aanhouden. Het kasteel denkt bijvoorbeeld aan digitale rondleidingen, vertelt directeur Sluiter. “Dat moet dan gemaakt worden. Hiervoor moeten we apparatuur aanschaffen en dat zijn behoorlijke investeringen. We denken dat we zo’n 60.000 euro moeten uitgeven om een goede rondleiding te kunnen maken.”

Sluiter hoopt dat er een passende oplossing komt. “Dit bestaat al meer dan honderd jaar. Het is zonde als dat door één catastrofe dit jaar verloren zou gaan. Dat kan niet.” Minister Ingrid van Engelshoven heeft aangegeven met de kastelen in gesprek te gaan.