Ze hadden ‘m nog maar net en hij nu al is ‘ie gestolen: de kas waarin de leerlingen van OBS De Duinroos in Zandvoort ook in de herfst en winter naar hartenlust plantjes, groenten en bloemen kunnen kweken.

Directrice Marga Bol dacht eerst dat de harde wind van zomerstorm Francis de kas had meegevoerd, vertelt ze woensdag aan Hart van Nederland. “Maar de ijzeren rekken en opkweekbakken stonden er nog en op de grond lag één dakplaatje.”

‘Dit doe je toch niet?’

De kas stond er pas twee weken en de kinderen waren er heel enthousiast over, aldus Bol. “We besteden veel aandacht aan natuurles en door de nieuwe kas waren we niet meer aangewezen op seizoenen, dus we waren er zeer blij mee.”

Op dinsdagavond rond 19.00 uur verliet de directrice het schoolterrein en toen stond de kas van ongeveer tweeënhalf bij vier meter er nog gewoon. Door het stormachtige weer vreesde ze voor de kas, dus toen hij de volgende dag foetsie was, dacht ze dat de wind de boosdoener was.

Maar niet dus. “De kinderen waren verbijsterd, wij allemaal. Dat doe je toch niet?”, vraagt Bol zich hardop af. “Het is een klein dorp, dus een kas meenemen doe je niet snel ongezien. Je kan ‘m toch moeilijk onder de arm meenemen?”

Naar Center Parcs ‘gewaaid’

Er zou donderdag aangifte gedaan worden, maar woensdagavond kreeg Bol droevig nieuws: de kas was teruggevonden bij Center Parcs, helemaal verwoest. Medewerkers van het vakantiepark hadden hem zelfs al in de container gegooid.

“Ze gaan daar donderdag de camerabeelden bekijken omdat hij niet het terrein opgewaaid kan zijn”, aldus de schooldirectrice. “De wind kwam namelijk vanuit de richting van Center Parcs naar onze schooltuin.”

Hopelijk wijzen die beelden uit wat er nu precies met de kas is gebeurd, maar dat de leerlingen nu geen kas meer hebben is helaas een feit. Maar Bol laat zich niet ‘kasten’, vertelt ze. “De kinderen willen graag een kas terug, dus daar gaan we voor zorgen!”