Kapster Lucia kan niet knippen in haar eigen kapsalon

Kapper Lucia Mansi uit Gouda is wanhopig. Na twee maanden mag ze eindelijk haar klanten weer knippen, maar nu kan ze haar eigen kapsalon niet in. Die is namelijk gevestigd in een sportschool en die mogen nog niet open.

“Het is zo oneerlijk, ik voel me machteloos”, zegt Lucia tegen Hart van Nederland. “Ik kan en mag knippen, maar dat gaat niet. En ik zie dat mijn klanten ergens anders naartoe gaan.”

Lucia heeft haar kapsalon in de Goudse vestiging van SportCity, maar die weigert de sportschool te openen zodat ze bij haar zaak kan. Sportscholen mogen volgens de huidige regels niet voor 1 september open en de keten wil geen uitzondering maken voor de kappers, personal trainers en nagelstudio’s die ook in de gebouwen zijn gevestigd. Wel heeft de sportschool de huur voor de kapperszaak voorlopig bevroren.

Thuisknippen

Inmiddels knipt Lucia haar klanten noodgedwongen bij hen thuis. Onder wie Sophia de Jong. “Ik baal heel erg voor Lucia”, zegt Sophia. “Ze is al zoveel klanten misgelopen door de corona. En omdat ik weet dat ze hart heeft voor de zaak en het nu heel erg zwaar heeft, blijf ik bij haar.”

Daar is de kapster blij mee, maar uiteindelijk is dat waarschijnlijk niet voldoende. Omdat ze naar alle klanten toe moet, kan ze veel minder mensen helpen dan in haar eigen salon. “Ik had een goed lopende kapperszaak. Maar dit heeft zo’n impact op mijn bedrijf, dat het zo niet haalbaar is.”

Komende dinsdag komt het Outbreak Management Team met een nieuw advies over de sportscholen. Dan wordt duidelijk of ze eerder open mogen dan 1 september en onder welke voorwaarden dat dan kan.