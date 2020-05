Kappers kijken reikhalzend uit naar opening van hun zaak. Het ziet ernaar uit dat premier Rutte woensdagavond bekend gaat maken dat de kapperszaken op korte termijn weer open mogen. ”Eerst zien, dan geloven”, zegt Meral Halaçeli van de kappersbrancheorganisatie erover. ”Maar we staan in de startblokken.”

Meral is voorzitter van de commissie ondernemen van de ANKO, de kappersbrancheorganisatie. Ze heeft zelf twee Spa annex kapperszaken in Hengelo en Enschede. De coronacrisis heeft ook haar onderneming hard getroffen. ”Ik kon het een tijdje volhouden. Maar ik moet nu aan spaargeld van kinderen komen. Vanaf hun geboorte heb ik geld voor ze opzij gezet, om te kunnen studeren later. Dat is nu echter mijn buffers geworden. En dat is niet wat je had gehoopt voor je ondernemerschap.”

‘Dit gun je niemand’

Ook collega’s om haar heen hebben het moeilijk, of raken zelfs in een faillissement. Voor hen komt de verlichting in de vorm van openstelling wellicht te laat. ”Soms zie ik collega’s met dertig jaar een salon in de problemen komen. Die moesten al langer doorgaan om het te redden en die zitten nu met dit. Dat gun je niemand.”

Salons hebben al verschillende maatregelen in de maak om veilig te kunnen werken. Meral werkte in de Spa al met mondkapjes, dus dat is allemaal aanwezig. Verder beraadt ze zich nog op maatregelen, afhankelijk van wat de eisen worden.

‘Positief blijven ondanks alles’

Een collega van Meral die nog maar net het hoofd boven water kan houden is Tanja Kroezen. ”Vandaag mocht de vlag uit, maar als we morgen horen dat we binnenkort weer open mogen, dan blijft die nog even hangen” zegt Tanja tegenover Hart van Nederland. Want dat er snel iets moet gebeuren is wel duidelijk. Tanja is bijna door al haar reserves heen. ”Spaarrekening is leeg, ik sta dik in het rood op mijn bankrekening en ben nu begonnen met het potje voor mijn pensioen”, verzucht Tanja.

En als de deuren langer gesloten moeten blijven is niet alleen Tanja de dupe, ”Ik heb ook vijf man personeel, die komen dan ook op straat te staan. Dat zijn wel zaken die aan je vreten.” Ondanks alle tegenslagen blijft Tanja er wel positief onder. ”Dat moet wel, ik weiger om in een negatieve spiraal terecht te komen, anders trek je dit niet.”

Kapperscouveuse

Astrid Sijm, met een kapsalon in Zwaagdijk, heeft enige tijd terug al iets bedacht: een knipcouveuse. De klant zit als het ware in een grote plastic zak, waar Astrid haar handen doorheen steekt om te kunnen knippen. ”Daar heb ik zulke leuke reacties op gekregen. Ik ben er helemaal klaar voor om open te gaan”, laat ze weten. ”Ik krijg wel heel veel berichten nu van mensen die geknipt willen worden. De telefoon staat roodgloeiend. Ik heb een lijst van vijftig klanten inmiddels. Maar Rutte is wat mij betreft de eerste.”