Kamerlid Tom van der Lee wordt onwel tijdens debat in Tweede Kamer

Tom van der Lee van GroenLinks is onwel geworden in de Tweede Kamer. Hij ging achter het spreekgestoelte onderuit. “Hij wordt goed verzorgd. Het komt allemaal goed”, zei Kamervoorzitter Khadija Arib later dinsdagmiddag.

Het 55-jarige Kamerlid had juist een voorstel gedaan om de minister-president niet meer standaard uit te nodigen voor debatten over het coronavirus. Daarop kwam van de oppositie veel kritiek. Toen hij wilde reageren, zakte Van der Lee ineen.

Van der Lee liet aan het begin van de avond weten dat het goed met hem gaat. “Ik heb net complete checkup gehad; er lijkt niets ernstigs achter te zitten. Ik had vanochtend 10 km hardgelopen, daarna te weinig gedronken. Kreeg ‘t benauwd en ‘n black-out, die ik me niet herinner”, twitterde het Kamerlid.

Bruins

Medio maart ging toenmalig minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport ook onderuit achter het spreekgestoelte van de Tweede Kamer. Hij bleek oververmoeid en trad kort na het incident af.

Een woordvoerder van de partij laat weten dat Van der Lee voor de zekerheid door een arts wordt onderzocht.