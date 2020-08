Kamer stemt alsnog tegen extra salarisverhoging voor zorgmedewerkers

In de Tweede Kamer is woensdag opnieuw geen meerderheid gevonden voor het structureel verder verhogen van de salarissen in de zorg. Twee moties daartoe – één van SP, GroenLinks en PvdA en één van de PVV – werden in een hoofdelijke stemming verworpen. De coalitiepartijen stemden tegen.

Een derde motie van de SP, GroenLinks en de PVdA, om de voorgenomen verlaging van de winstbelasting te schrappen, werd ook verworpen.

Lees ook: Opnieuw stemming over betere zorgsalarissen, maar kleine kans dat die er komen

Schande

De meeste Kamerleden waren voor de stemmingen naar Den Haag gekomen. Dat was vorige week heel anders. Na een debat over de coronacrisis wilde PVV-leider Geert Wilders toen een hoofdelijke stemming. Hij had gemerkt dat er minder Kamerleden van de coalitie dan de oppositie in het gebouw aanwezig waren, waardoor zijn motie zou worden aangenomen. Bij eerdere stemmingen over zijn voorstel, toen wel iedereen aanwezig was, staakten de stemmen.

Leden van de coalitie verlieten het Kamergebouw, waardoor er volgens de regels niet genoeg parlementariërs aanwezig waren om de stemming door te laten gaan. De oppositie sprak er schande van.

ANP