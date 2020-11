Kabinet gaat treinstations en snelwegen een flinke opknapbeurt geven

Het kabinet wil een aantal treinstations in Nederland stevig opknappen en uitbreiden, onder meer met nieuwe grote fietsenstallingen. Ook wordt er voor de komende jaren geld uitgetrokken voor onderhoud en verbreding van verschillende snelwegen.

Dat staat in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) dat vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De komende vijf jaar komen er 100.000 fietsenstallingen op 46 treinstations bij. De stallingen komen op stations die als belangrijk knooppunt in het ov-netwerk dienen, of waar veel nieuwe huizen moeten komen. Voor de extra stallingen wordt zo’n 200 miljoen euro uitgetrokken. In 2025 moeten het aantal stallingen zijn gegroeid van 500.000 naar 600.000.

Op de kaart hieronder zie je op welke stations extra plekken komen om je fiets te stallen.

Stations verbouwd

Ook worden een aantal stations en de gebieden eromheen onder handen genomen. In en rond station Nijmegen wordt de komende jaren voor bijna 120 miljoen euro verbouwd, onder meer voor aparte fietsverbindingen.

Station Zoetermeer krijgt een nieuwe stationshal en rondom wordt er extra plek gecreëerd voor fietsen en nieuwe woningen. Prijskaartje: 21,5 miljoen euro. Station Lelylaan, in Amsterdam Nieuw-West, wordt ook opgeknapt. Veel reizigers klaagden over de veiligheid, met onder meer een vernieuwd stationsgebouw moet daar verandering in komen.

Het kabinet wil ook meer doen om onveilige spoorovergangen aan te pakken. Met een investering van ruim 37 miljoen euro worden de komende drie jaar 180 gevaarlijke overwegen aangepakt.

A2 wordt definitief verbreed

De A2 tussen Vught en Deil wordt definitief verbreed. Daarvoor werkt het rijk samen met Noord-Brabant, Gelderland en de gemeente Den Bosch. Met het project is 830 miljoen euro gemoeid. Over de Maas en Waal komen nieuwe bruggen.

De N35 in Overijssel wordt tussen Wijthmen en Raalte veiliger gemaakt met nieuwe, ongelijkvloerse kruispunten en een rondweg bij Mariënheem. Met de gemeente Rijswijk zijn afspraken gemaakt over een fiets- en ecoduct over de snelweg A4.

ANP