Kaapse buffel Pierre en zwarte paardantilope Luuk geboren in Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen zijn niet één, maar twee bijzondere dieren geboren. De Kaapse buffelpopulatie daar werd verrijkt met de komst van kalf Pierre en de zwarte paardantilopen verwelkomen kleine Luuk.

Het safaripark in Hilvarenbeek is de enige plek in Nederland waar deze twee diersoorten te zien zijn.

Big five

De Kaapse buffel, ook wel kafferbuffel genoemd, heeft enorme hoorns en is een van de gevaarlijkste dieren van Afrika. Ze behoren samen met de leeuw, het luipaard, de neushoorn en de olifant tot ‘de big five’. Ook de zwarte paardantilopen zijn te herkennen aan hun enorme hoorns van wel 150 centimeter lang. Die hoorns zijn zeer in trek bij stropers en daarom is hun populatie in Zuid-Afrika in gevaar.