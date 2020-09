Jongeren vallen wijkagent aan in Amsterdam, politieman raakt lichtgewond

Een wijkagent is maandagavond aangevallen en geslagen door jongeren in de Beethovenstraat in Amsterdam-Zuid. Dat gebeurde toen hij een van hen wilde aanhouden.

Een politiewoordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat de agent rond 19.30 uur bezig was met een controle, omdat er in de wijk “vaker overlastmeldingen binnenkomen” van een groepje jongeren. De politieman vroeg vervolgens of een van de jongeren zich kon identificeren. De aanleiding daarvan is nog niet bekend.

Klappen en schoppen

“Toen de jongen niet wilde meewerken, liep het uit de hand”, aldus de woordvoerder. Bij de aanhouding verzette de jongen zich. Andere jongeren gaven de diender ondertussen schoppen en klappen. Op beelden van AT5 is te zien dat andere politiemensen de wijkagent te hulp schieten.

De wijkagent gaat aangifte doen, aldus de woordvoerder. Naast de jongen die zich moest legitimeren, sluit de politie niet uit dat meerdere aanhoudingen zullen worden verricht. De wijkagent raakte lichtgewond, maar het gaat naar omstandigheden goed met hem.