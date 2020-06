Jongensdroom komt uit: vader Gijsbert scheurt half uurtje in een McLaren

Voor Gijsbert Dop kwam vandaag een jongensdroom uit: hij was op vaderdag even eigenaar van een McLaren, waardoor hij een halfuurtje mocht rondscheuren in een bak van 550.000 euro met een vermogen van 810 pk.

Zoon Morris (6) en moeder Mireille hadden de verrassing geregeld, omdat vader Gijsbert hier vaak over praatte en als kind al luxe autootjes spaarde.

“Ik slaap nou ook weer niet onder Ferrari-dekbed, maar ik kijk wel eens naar mooie auto’s. Mijn vrouw kwam op dit idee. Ik ga in een McLaren rijden, heel bijzonder. En een hele verantwoordelijkheid, maar daar ga ik niet teveel over nadenken”, zegt de gelukkige Gijsbert.

‘Als je op het gas stampt, vliegt ie vooruit’

Een van de initiatiefnemers van de vaderdagactie in De Meern is Jesse Heres. Hij heeft een bedrijf in de evenementenbranche dat door de coronacrisis helemaal stil ligt. Een kennis in de verhuur van luxe auto’s had ook weinig meer te doen, dus ze sloegen ze de handen ineen en bedachten een speciale actie voor vaderdag, waarbij papa’s in een mooie bolide konden scheuren door de tunnel. “We hebben aardig wat aanmeldingen gekregen. Twintig rijders in totaal.”

Voordat de heren de wagen in mogen krijgen ze eerst een korte instructie. “Je moet weten wat zo’n auto doet. Als je op het gas stampt, dan vlieg je vooruit. Daar moet je bedacht op zijn. En weten wat te doen als je ‘m niet meer houdt.”

Er gaat een instructeur mee en uiteraard zijn de wagens goed verzekerd. “Ja, all-risk, dat ligt bij de verhurende partij. Het is makkelijk om er eentje te crashen. Het is geen speelgoed, maar toch ook weer wel.”