Jongens redden vermiste kat uit diepe put, Mimi is eindelijk terecht!

Vermagerd

De kat zat in een hoekje van een diep grindgat van een oude steenfabriek. Om haar heen lag een hoop troep. De brandweer ging met een ladder naar beneden om haar eruit te halen. Ze is door de dierenambulance onderzocht en bleek gezond, maar is wel vermagerd. Mimi moet de komende tijd bijkomen van haar avontuur en aansterken.

