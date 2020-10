De politie in Amsterdam heeft zondagavond twee jongens van 13 en 14 jaar aangehouden die twee machetes bij zich hadden. Een van hen had ook een speelgoedpistool dat niet van echt te onderscheiden is.

Agenten waren aan het surveilleren in de wijk IJburg toen ze een groep jongeren bij een bushalte zagen staan. Op dat moment ging er bij hen in de buurt zwaar knalvuurwerk af. Daarna gingen de jongeren meteen naar binnen in een net aangekomen bus.

Lees ook: Minderjarige ‘mystery shopper’ schaft zonder problemen machetes en kruisbogen aan

‘Te belachelijk voor woorden’

Om te achterhalen of ze nog vuurwerk bij zich hadden, controleerden de agenten de groep. Daarbij bleken twee van hen machetes te dragen in hun broeksband. Dat zijn grote messen die langer dan vijftig centimeter zijn. Ook had een jongen een plastic speelgoedpistool in zijn rugzak.

“Het is te belachelijk voor woorden dat mensen dergelijke machetes bij zich hebben en helemaal als je 13 of 14 jaar oud bent”, aldus de politie. De twee tieners zijn aangehouden.

Tekst: Redactie/ANP

Beeld: Politie