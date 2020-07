Dion Bernhardt (14) vermist, voor het laatst gezien in Alkmaar

De politie is op zoek naar de 14-jarige Dion Bernhardt. Hij liep vrijdag 10 juli weg uit de instelling waar hij verbleef in het Noord-Hollandse Bakkum. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen.

Dion werd vrijdagmiddag om 15.15 uur nog gezien op het station van Alkmaar. De politie vraagt mensen naar hem uit te kijken. Weet je meer over waar Dion zou kunnen zijn? Neem dan contact op met de politie.

Signalement

De tiener is 1.75 lang, heeft kort, zwart krullend haar en bruine ogen.