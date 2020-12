Een veertienjarige jongen is zaterdagmiddag in Capelle aan den IJssel gewond geraakt door een steekincident. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Er is nog niemand aangehouden.

De politie onderzoekt wat zich heeft afgespeeld op de hoek van de Sperwerhof en de Roekstraat in die plaats.

ANP