View this post on Instagram

#Oss – Getuigen gezocht! • Vanmiddag kregen onze collega's een melding van een aanrijding op de Mondriaanlaan te Oss. Hier was een meisje van 11 aangereden door een jongen op een fiets. • Direct na het ongeval is de jongen bij iemand achter op de brommer gesprongen en heeft de plaats van het ongeval verlaten. • Tijdens zijn vlucht heeft hij zijn fiets en slipper achtergelaten op de plaats van het ongeval. Ook liet hij het 11-jarige meisje in hulpeloze toestand achter. Het meisje had meerdere schaafwonden, een kapotte fiets en kapotte bril. • Wij zijn op zoek naar deze jongen. Ben jij of ken jij deze jongen bel dan 0900-8844 onder vermelding van bvh-nummer 2020162514. • Verder vragen wij mensen in de omgeving die camera's aan zijn/haar woning hebben hangen zich te melden. • #getuigenoproep #camerabeelden #RSCOOB #aanrijding #artikel7wvw #Oss