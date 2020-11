Jongen (16) neergestoken in Breda, 'lag zwaargewond op straat'

In Breda is donderdagmiddag een 16-jarige jongen neergestoken. De politie meldt dat er een minderjarige verdachte is aangehouden voor de steekpartij.

De steekpartij gebeurde rond 13.45 uur in de buurt van de Seringenlaan, in het westen van de Brabantse stad. Omroep Brabant meldt dat de jongen een tijdje zwaargewond op straat zou hebben gelegen, maar aanspreekbaar was. Het slachtoffer is daarna naar het ziekenhuis gebracht.

Na het incident is de straat afgezet voor sporenonderzoek. De politie laat weten dat er inmiddels een minderjarige verdachte is aangehouden.

Zojuist melding van een mogelijk steekincident #Seringenlaan #Breda. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Er is een gewond persoon aangetroffen. Politie doet verder onderzoek naar wat er precies is voorgevallen. Later meer informatie. — Politie Breda eo (@Politie_Breda) November 12, 2020

Beeld: SQ Vision