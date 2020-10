Jongen (15) komt bloedend aangelopen bij tramhalte in Rotterdam

Een 15-jarige jongen uit Rotterdam is zaterdagavond laat gewond naar een tramhalte aan de Goudsesingel gelopen. Volgens de politie kwam hij daar bloedend aan.

Een politiewoordvoerder meldt aan Hart van Nederland dat de tiener zaterdag had gewerkt in een pizzeria en vervolgens bij de tramhalte had afgesproken met een vriend. Kort voor middernacht kwam de melding binnen, waarna hulpdiensten de jongen bloedend aantroffen.

Niet aanspreekbaar

De jongen heeft mogelijk een steekwond in zijn bovenlijf, aldus de woordvoerder. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. De politie heeft nog niet met het slachtoffer gesproken, omdat hij nog niet aanspreekbaar is.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd tussen het moment dat de tiener vertrok bij en pizzeria en gewond kwam aangelopen bij de tramhalte. Ook van een mogelijke dader ontbreekt nog ieder spoor. De politie roept getuigen op contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

Beeld: Video Duivestein