Jongen bijna overreden door trein op Utrecht Centraal: 'Onacceptabel en levensgevaarlijk'

Op Dumpert is zondag een filmpje opgedoken waarop te zien is hoe een jongen bijna wordt overreden door een trein op station Utrecht Centraal. Volgens het bijschrift onder de video was de jongen dronken en viel hij de rijdende trein aan.

Spoorbeheerder ProRail laat op Twitter weten geschrokken te zijn van de beelden. “Dit gedrag is onacceptabel en levensgevaarlijk. Deze jongen kan het navertellen, maar er zijn er helaas genoeg die dat niet meer kunnen.” Het bedrijf zegt aangifte te zullen doen van het incident.

“We weten niet van welke datum of welk tijdstip deze beelden dateren. Wel dat het zich af heeft gespeeld op station Utrecht Centraal”, laat een woordvoerder van ProRail zondag aan Hart van Nederland weten. De spoorbeheerder gaat camerabeelden nader bekijken om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Op basis daarvan zal de aangifte worden gedaan.