Jongen (16) opgepakt voor vijf branden in Zutphen

Een 16-jarige jongen is opgepakt, omdat hij betrokken zou zijn geweest bij vijf branden in Zutphen. In de wijk Leesten gingen in de nacht van zaterdag op zondag in twintig minuten tijd een motor, een fiets en drie vuilcontainers in vlammen op. Het vuur beschadigde ook twee schuurtjes en bomen.

Er waren camerabeelden van een groepje jongeren dat rond 06.00 uur zondagochtend door de wijk liep. Aan de hand van tips en informatie van buurtbewoners kwam de politie op het spoor van de 16-jarige jongen.

Meer aanhoudingen

De politie onderzoekt nog of hij in z’n eentje handelde. Er worden meer aanhoudingen verwacht in deze zaak.

