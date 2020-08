Jongen (16) gewond na steekpartij op station Krommenie-Assendelft, daders gevlucht

Op station Krommenie-Assendelft is zondagavond een 16-jarige jongen neergestoken. Het slachtoffer raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De daders van de steekpartij sloegen na het incident op de vlucht. Het zou gaan om mogelijk drie verdachten, zo meldt de politie. Getuigen worden opgeroepen zich te melden door contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

