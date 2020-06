Weddingplanner Sophie (20) is te jong voor coronasteun: 'Oneerlijk'

Sophie Brügemann is weddingplanner op Texel. Haar werk ligt grotendeels stil door de coronacrisis, maar ze krijgt nauwelijks steun van de overheid. Omdat ze jonger is dan 21 jaar valt ze onder een jeugdregeling en krijgt ze slechts een kwart van de coronasteun voor ondernemers.

Dat Sophie niet een volledige vergoeding krijgt, vindt de jonge ondernemer ontzettend oneerlijk. “Ik werk honderd procent en betaal gewoon volledig belasting. Toch krijg ik maar een kwart van de uitkering”, vertelt ze boos tegen Hart van Nederland. Wel de lasten, maar niet alle lusten dus.

Lees ook: Honderden miljoenen aan coronasteun blijven ongebruikt

‘Allemaal gecancelled’

Sophie wist al heel vroeg dat ze weddingplanner wilde zijn. Sophie begon naar bedrijf op Texel toen ze zeventien jaar was. Inmiddels is het uitgegroeid tot een goedlopende onderneming met alleen al dit seizoen zeventig geplande bruiloften.

Maar door de coronacrisis hebben veel aanstaande bruidsparen hun trouwerij uitgesteld. Van de zeventig bruiloften waarvoor Sophie was ingehuurd gaan er slechts vijftien door. ”Ik had dit weekend alleen al zes bruiloften staan, allemaal gecancelled”, vertelt de weddingplanner. Lang niet genoeg om van te kunnen leven.

Wetsvoorstel de oplossing?

Officieel vallen jongeren onder de 21 jaar nog onder de financiële verantwoordelijkheid van de ouders. Dat is prima, zegt Gijs van Dijk van de PvdA. Maar niet als je volledig zelfstandig ondernemer bent, vindt het Tweede Kamerlid. ”Dit is onrecht in het systeem.”

Er zijn volgens hem in ons land 21.000 jongeren die een eigen onderneming hebben. “Het is vreemd dat als je een goedlopend bedrijf hebt je niet in aanmerking komt voor de regeling, terwijl je wel gewoon belasting moet afstaan.” Hij heeft daarom een wetsvoorstel ingediend om de coronasteun ook beschikbaar te maken voor jongeren tussen de achttien en de 21 jaar.

Lees ook: Bijna drie ton coronasteun voor ondernemers dubbel uitbetaald

Dinsdag wordt er in de Tweede Kamer gestemd over het plan om de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (Tozo) uit te breiden voor jonge ondernemers. ‘Het is afwachten wat er gebeurt”, aldus Van Dijk. “Ik hoop dat D66 en VVD als ondernemersgezinde partijen mee gaan.”