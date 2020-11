Het beeld wat veel mensen hebben van millennials blijkt op sommige vlakken niet helemaal te kloppen. Uit een enquête van LINDA.meiden blijkt onder meer dat veel jonge vrouwen regelmatig vlees eten en dat ze weinig buiten de deur eten.

Aan de enquête deden 1.172 vrouwen mee in de leeftijd van 20 tot 35 jaar. Hen werd gevraagd naar hun eetgedrag. Uit het onderzoek komt naar voren dat bijna acht op de tien de millennial-vrouwen het liefst zelf boodschappen doet. Boodschappen bestellen gebeurt maar weinig.

Jonge vrouwen eten regelmatig vlees

En hoewel er misschien een beeld bestaat dat millennials altijd uit eten gaan, blijkt dat niet uit het onderzoek. 59 procent van de deelnemers geeft aan dat ze één keer per week uit eten gaan of eten bestellen. Ongeveer evenveel vrouwen zeggen vijf tot zes dagen in de week zelf te koken.

En als je dacht dat alle jonge vrouwen vegetariër zijn en alleen maar gezond eten: ook dan heb je het mis. Want 62 procent van de ondervraagden eet namelijk drie tot zes keer per week vlees. Meer dan de helft eet één keer per week junkfood. McDonald’s is dan de favoriete (45 procent) bestemming.

Geen magnetronmaaltijden

Toch maken veel jonge vrouwen het zich er niet makkelijk vanaf als ze zelf koken. Zo kookt 43 procent nooit uit een pakje en eet maar liefst 91 procent nooit een magnetronmaaltijd. Bijna de helft (46 procent) haalt de dagelijkse twee ons groente en twee stuks fruit.

Slechts 4 procent vindt het belangrijk dat haar boodschappen biologisch zijn. Bijna de helft van de jonge vrouwen koopt waar ze op dat moment zin in heeft.

