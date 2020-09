Jonge vrouw mishandeld en ontvoerd in Roermond

Een jonge vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag mishandeld en ontvoerd op de Maashaven in Roermond. De vrouw zou tegen haar wil in een auto zijn gesleurd en meegenomen. Dat meldt de politie op Twitter.

Kort na middernacht werd een Burgernet-melding uitgestuurd waarin getuigen van de vermeende ontvoering werden opgeroepen zich te melden bij de politie. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Er is voor zover bekend niemand aangehouden als verdachte.