Een jonge bestuurder (19) uit het Brabantse Zevenbergen heeft bij het schriftelijk rijexamen duidelijk niet opgelet toen het over alcohol in het verkeer ging. De jongen blies in de nacht van vrijdag op zaterdag maar liefst tien keer de toegestane hoeveelheid.

Agenten zagen rond 4.00 uur een auto over de weg slingeren op de Barlaaksedijk in het naburige Standdaarbuiten. Er werd een stopteken gegeven, maar de bestuurder reed in eerste instantie gewoon door. Pas toen de politie met lichten seinde, stopte de automobilist.

2,0 promille in bloed

Hij moest blazen en al snel bleek de jonge bestuurder te veel gedronken te hebben. De jongen werd meegenomen naar het politiebureau waar hij opnieuw een blaastest moest ondergaan. De Zevenberger had bijna 2,0 promille in zijn bloed. Dat zijn ongeveer tien glazen alcohol en is ruim tien keer meer dan een beginnend bestuurder maximaal mag drinken.

Zijn rijbewijs werd daarop meteen ingenomen door de agenten. De jongen kreeg ook een rijverbod van elf uur opgelegd, genoeg tijd om dus zijn roes uit te slapen. De dronken automobilist zal zich moeten verantwoorden bij justitie voor rijden onder invloed.