Jochie (11) rijdt in sportauto over dijk in Numansdorp, politie schrikt zich rot

“Wij zijn zelden zo achterover gevallen van verbazing”, schrijven politieagenten in een Facebookbericht. Ze hielden in het Zuid-Hollandse Numansdorp een auto aan met een jongetje van elf jaar achter het stuur. Op de passagiersstoel zat een volwassen man.

Het oog van de agenten viel op een sportieve Duitse auto op een dijk in Numansdorp. Het voertuig stopte heel abrupt op een kruising. “Dus wij gaan even kijken of alles goed gaat”, aldus de dienders.

“Daar zien wij achter het stuur een jongen zitten die wij niet ouder schatten dan twaalf jaar. Nu kan het wel eens voorkomen dat iemand een ‘babyface’ heeft, dus we spreken de twee personen in het voertuig nog rustig en professioneel aan”, lichten de agenten toe.

‘Even een rondje rijden’

De man die als passagier in de auto zat, stapt uit en verontschuldigt zich tegenover de agenten. Hij verklaart: “Ik liet hem even een rondje rijden, hier is het toch rustig.” Het jochie blijkt slechts elf jaar oud te zijn.

De politie is verbijsterd. “Op de openbare weg. In een grote zware auto. Alleen achter het stuur. Dit verzin je niet.” De agenten hebben een proces-verbaal opgemaakt voor de man.

Foto: politie Hoeksche Waard (het jongetje op de foto is niet het jongetje in kwestie)