Jerrycans met 300 liter brandbare handreinigingsgel uit garage gehaald

Controleurs van de gemeente Son en Breugel troffen dinsdag jerrycans gevuld met 300 liter handreinigingsgel aan in een garage van een woning. Het spul was bedoeld voor online verkoop. In een woonhuis mag maximaal 25 liter van deze brandbare stof aanwezig zijn.

De overtreding kwam aan het licht doordat buurtbewoners een melding maakten. De politie was al eerder bij het adres langs geweest.

Gevaarlijk

De gemeente beoordeelde de situatie als gevaarlijk, omdat handreinigingsgel heel brandbaar is. Om deze reden zijn strikte regels gesteld aan de opslag ervan in woonhuizen. Deze regels werden door de eigenaar van de jerrycans overtreden. De garage voldoet niet aan de voorschriften van brandveiligheid en er lag 275 liter te veel van de stof opgeslagen.

De eigenaar moet de jerrycans vandaag nog verplaatsen naar een locatie die is ingericht voor het opslaan van brandgevaarlijke stoffen.