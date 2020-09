Jeroen uit Enschede gaat voor het wereldrecord langste zonnebloem

Jeroen van der Velde uit Enschede heeft één grote passie: het kweken van een zo hoog mogelijke zonnebloem. Zijn persoonlijke record staat op 6,01 meter, maar hij wil veel meer.

“Het begon toen ik een jochie van 10 jaar oud was”, vertelt Jeroen aan Hart van Nederland. “Een plaatselijke krant organiseerde een zonnebloemwedstrijd. Ik won niet, ik wist er toen nog niet zoveel van af. Maar toen ik die zaadjes in de grond had gedaan, raakte ik gefascineerd dat er zo iets groots uit kan groeien.

Op een gegeven moment had ik in de tuin van mijn ouders 120 zonnebloemen staan. Die zijn toen flink geschrokken na een vakantie van vier weken naar Texel. Toen we terugkwamen was het één grote jungle.”

Lees ook: Bloemenkweker Theo was bang dat hij met 300.000 gladiolen zou blijven zitten, maar werd gered

Inmiddels is Jeroen 34 jaar en een stuk wijzer. Het nationaal record komt uit zijn geboortejaar. “In 1986 was er een zonnebloem van 7,76 meter in Oirschot. Dat is mijn eerste doel.” Daarna is het nog wel een stukje groeien naar het wereldrecord. Dat is in Duitse handen en staat op 9,17 meter.

Succesformule

Het geheim van de chef? “Het gaat vooral om de genen in de pit. Ik heb nu contact met andere ‘giant gardeners’. Zo heb ik hele goede pitten kunnen bemachtigen. Ook de grond is heel belangrijk. Ik heb gemerkt dat arme zandgrond het best werkt, vermengd met compost.”

Lees ook: Kwekers Bollenstreek maaien kleurrijke bloemenvelden in strijd tegen massatoerisme: ‘Met tranen in mijn ogen’

Daarnaast zijn er een hoop factoren waar de kweker weinig invloed op heeft. “Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden is ideaal voor de bloem. Droogte is niet goed. En bij een hittegolf gaan ze in overlevingsstand.” Dit jaar knakte Jeroen’s hoogste zonnebloem tijdens een storm. “Hij was 5,20 meter, maar is omgewaaid. Ik heb hem weer rechtop gezet, maar de groeispurt is eruit. Anders had hij zeker nog een halve meter langer kunnen worden.”

Eerder beginnen

Volgend jaar gaat hij met hulp van de klimaatverandering voor een nieuw persoonlijk record. Hij plant de zaadjes een maand eerder, zodat ze langer de tijd hebben om te groeien. Op naar de geschiedenisboeken. Zeker het aloude Nederlandse record is op termijn haalbaar, denkt Jeroen. “Als alles meezit kun je met het doorselecteren van de zaden ieder jaar wel een halve meter groeien. Het.” Voor Jeroen is het dus slechts een kwestie van tijd.