Motorcrosser Jeffrey Herlings met spoed naar ziekenhuis na valpartij

Motorcrosser Jeffrey Herlings, momenteel klassementsleider in het WK MXGP, is na een val met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Dat meldt zijn team KTM Factory Racing via Twitter.

Volgens het team kwam de 25-jarige Herlings ten val tijdens de vrije training voor de GP van Citta’ di Faenza in Italië. Daarna is de motorcrosser met spoed overgebracht naar het ziekenhuis voor een MRI scan van zijn hoofd en nek. “Hij kan bewegen, de eerste tekenen zijn positief,” aldus het team.

‘Verlamming Jeffrey Herlings uitgesloten’

Brabants Dagblad schrijft dat daarmee verlamming uitgesloten zou zijn. Volgens de krant is de ernst van de blessure verder onbekend, maar staat wel vast dat Herlings woensdag niet meer in actie zal komen. Of hij aanstaande zondag, als de GP in Faenza wordt verreden, wel opstapt, is nog onduidelijk.

De GP die zondag plaatsvindt is de derde op rij in de Italiaanse stad Faenza. Afgelopen zondag pakte Herlings nog de winst op het circuit, waarmee hij vijftig punten in de wacht sleepte. Op dit moment staat Jeffrey Herlings op 60 punten voorsprong op de nummer twee in het klassement, Cairoli Antonio.