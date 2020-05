Jarige koningin Máxima duikt de keuken in en bakt haar lievelingskoekjes

De jarige koningin Máxima heeft zondagmiddag een recept gedeeld via social media van de typisch Argentijnse mierzoete lekkernij alfajores, gemaakt met ‘dulce de leche’. Ze deed dat via de social mediakanalen van de Rijksvoorlichtingsdienst. In de fotoreeks laat ze zien hoe de koekjes bereid worden. Ze schrijft erbij dat ze ze heeft gemaakt voor de viering van haar 49e verjaardag, die ze “in deze tijd thuis viert”, aldus de koningin op Facebook.

Op Instagram is het recept een hit. In anderhalf uur tijd bekeken al bijna 48.000 volgers de post. En die zijn allemaal reuze enthousiast. “Dit kan toch alleen in Nederland: de koningin die een bakrecept deelt…geweldig!”, schrijft iemand. een ander zegt het recept zeker uit te gaan proberen. Ook andere volgers laten weten dat ze de alfajores gaan maken. Velen leggen een link met het succesvolle tv-programma Heel Holland bakt: “Ze kan zo meedoen”, vindt een van de mensen die gereageerd heeft.

Lievelingskoekjes

“Ik ben met alfajores opgegroeid, het zijn mijn lievelingskoekjes! Ik bak ze volgens mijn moeders recept, dat ik graag met jullie deel. Zodat je ze ook thuis kunt bakken!”, schreef koningin Máxima op sociale media. Ze zei er overigens niet bij dat haar moeder, Maria del Carmen, al enkele maanden in Nederland verblijft en haar dochter in de keuken kan helpen. Máxima is immers, zo als ze zelf eens heeft gezegd, niet echt een keukenprinses. De koningin maakt de alfajores ook niet altijd zelf, maar koopt ze af en toe ook bij Melly’s Cookie Bar naast het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Daar worden de alfajores vers gemaakt.

Heb je nu ook zin gekregen in de alfajores? Zo bak je de lievelingskoekjes van de koningin:

Ingrediënten koekjes: – 300 gr maizena – 200 gr bloem – 200 gr roomboter (op kamertemperatuur) – 150 gr suiker – 4 eidooiers – 1 theelepel soda (natriumbicarbonaat) – 2 afgestreken theelepels bakpoeder – het merg uit een klein vanillestokje of een snufje vanille poeder – de geraspte schil van 1 citroen – 1 theelepel cognac

Ingrediënten vulling: – dulce de leche (kant en klaar of zelf maken met gecondenseerde melk en suiker) – geraspte kokos